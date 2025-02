Per la prima volta nei Grigioni avrà luogo una settimana d'azione contro il razzismo. Keystone

Dal 17 al 23 marzo si terrà per la prima volta nei Grigioni una settimana d'azione contro il razzismo. Il Cantone assieme a organizzazioni e istituzioni vuole così lanciare un segnale contro la discriminazione.

Per coinvolgere la popolazione e invitarla a confrontarsi in modo critico con il razzismo, verranno organizzati 22 eventi. Le manifestazioni spazieranno da dibattiti pubblici, seminari, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali ed eventi interattivi. Anche nelle scuole verranno organizzati progetti e laboratori per dare la possibilità ai giovani di elaborare possibilità d'azione contro la discriminazione.

Nella Biblioteca della città di Coira persone che hanno subito discriminazioni condivideranno la loro storia. L'associazione JazzChur affronterà il tema di una lingua priva di discriminazioni con un podcast. Presso il Kulturpunkt di Coira verrà invece organizzato un brunch multiculturale.

«Con questa settimana intendiamo non solo richiamare l'attenzione sul razzismo, bensì anche incoraggiare le persone a impegnarsi a lungo termine a favore di una società aperta e solidale», ha dichiarato Felix Birchler, delegato all'integrazione del Cantone dei Grigioni, citato in un comunicato odierno.

La settimana d'azione contro il razzismo verrà inaugurata il 17 marzo presso il Marsöl a Coira.