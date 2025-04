A partire da Pasqua, gli sfollati di Brienz/Brinzauls (GR) dovrebbero poter tornare nelle loro abitazioni ogni fine settimana, a patto che le condizioni meteorologiche lo permettano.

Brienz (archivio). RSI

Le visite saranno possibili dal venerdì alla domenica tra le 8.00 e le 18.00, indica un comunicato diramato nel tardo pomeriggio dal Comune di Albula/Alvra, di cui il villaggio minacciato da mesi da una frana è una frazione. In questo fine settimana, le visite saranno consentite un po' più a lungo, fino al lunedì dell'Angelo 21 aprile.

Vige il divieto di pernottare sul posto. Inoltre, ricorda la nota, nel villaggio non c'è acqua potabile. I residenti e i proprietari di case secondarie devono registrarsi per poter accedere al paesino, sfollato per una seconda volta lo scorso novembre.

Affinché la visita possa avere luogo, è necessaria una valutazione positiva della situazione di rischio da parte del servizio di allerta. Tutti i cellulari registrati ricevono un SMS entro le 18.00 della sera precedente per comunicare se la visita può essere effettuata il giorno successivo o se deve essere annullata per motivi di sicurezza.

Dallo scorso autunno, il ritorno è stato consentito solo in singoli fine settimana. Le condizioni non sempre lo hanno poi realmente permesso.