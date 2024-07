Riduzioni fiscali Keystone

Il Governo grigionese ha avviato la consultazione per la modifica della legge fiscale che ha l'obiettivo di diminuire il carico fiscale per le famiglie e i lavoratori indipendenti.

Swisstxt

Si propone infatti l'aumento delle deduzioni per i figli e il limite dell'aliquota per l'esenzione delle imposte sul reddito. A dicembre, il tasso fiscale cantonale per le persone fisiche era stato ridotto del 5%. Quest’ultima riduzione e le ulteriori che vi sarebbero con la conferma del progetto porterebbero a un totale di 70 milioni di franchi di sgravi. Le riduzioni renderebbero i Grigioni più attrattivi, si legge nella nota dell’amministrazione cantonale.

