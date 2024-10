Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore degli impianti di risalita di Arosa (GR) sono stati assolti oggi dal Tribunale regionale di Landquart (GR) da molteplici accuse di concessione di vantaggi. Per anni avevano offerto a politici e funzionari di Arosa e Coira skipass gratuiti o a prezzo ridotto.

Immagine simbolica d'archivio. sda

SDA

Gli abbonamenti stagionali per il comprensorio sciistico di Arosa e in seguito per quello di Arosa/Lenzerheide erano stati offerti gratuitamente o a minor prezzo a un gruppo di circa 60 persone tra il 2014 e il 2022. A causa della prescrizione, non sono stati indagati casi precedenti.

Dei vantaggi – che arrivavano fino a 550 franchi – hanno beneficiato politici e funzionari comunali, ma anche del capoluogo, considerato che due terzi del comprensorio sciistico di Arosa sono situati in territorio di Coira. Non è noto quanti ne abbiano approfittato.

Il tribunale ha assolto il 69enne presidente del consiglio di amministrazione e il 60enne direttore di Arosa Bergbahnen da ogni accusa.

Secondo il giudice gli imputati non hanno agito né intenzionalmente né con dolo eventuale, ma per negligenza, cosa non punibile per legge. Il ministero pubblico aveva chiesto pene pecuniarie sospese con la condizionale e multe di 10'000 franchi ciascuno, la difesa l'assoluzione.

Hanno portato avanti una tradizione

Entrambi gli accusati hanno sottolineato che la prassi della società non era mai stata messa in discussione dal 1974. Essi hanno semplicemente adottato e portato avanti una tradizione.

Anche nel Canton Vallese sono emersi casi di abbonamenti scontati o gratuiti. I politici avrebbero tra l'altro avuto la possibilità di acquistare uno skipass per l'intera area cantonale del valore di 1'570 franchi per appena 100 franchi.

Anche il fatto che i membri del Consiglio federale abbiano ricevuto skipass gratuiti dall'associazione Funivie svizzere ha fatto scalpore. Dopo che tale pratica è stata criticata pubblicamente, il governo vi ha rinunciato.

rula, ats