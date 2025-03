Dal 6 dicembre 2024 Radio Südostschweiz è tornata onair con il suo nome d'origine, ovvero Radio Grischa. Keystone

Il marchio «Radio Grischa» di Somedia è stato cancellato dal registro dei marchi per mancato utilizzo. L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ha così accolto la domanda di Roger Schawinski e Stefan Bühler.

Keystone-SDA SDA

La Radio Alpin Grischa, di proprietà di Schawinski e del suo partner commerciale Bühler, ha annunciato oggi che l'IPI, centro di competenza federale per i marchi, ha accolto la loro domanda e ha annullato la protezione del marchio «Radio Grischa».

Nel febbraio del 2015 il nome della storica emittente grigionese era stato cambiato in «Radio Südostschweiz». Da allora il nome «Radio Grischa» non è più stato utilizzato. Secondo la Legge sulla protezione dei marchi, se il titolare di un marchio non lo usa più per un periodo ininterrotto di cinque anni non può più far valere il diritto al marchio, si legge nella sentenza dell'IPI. Nell'arco di tempo osservato, dall'aprile 2019 all'aprile 2024, il nome «Radio Grischa» non è più stato impiegato in Svizzera.

Ad ora non è chiaro quale sarà l'impatto della decisione dell'IPI. Secondo la sentenza, al momento della decisione il marchio «Radio Grischa» era registrato solo per la «distribuzione tecnica e la trasmissione di programmi radiofonici», ma non per la «produzione di programmi radiofonici». Il nome è nuovamente utilizzato dal dicembre dello scorso anno.

Somedia continua a trasmettere come «Radio Grischa»

Somedia ha preso atto della decisione dell'IPI e sta valutando se intende presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), ha spiegato su richiesta di Keystone-ATS il presidente del Consiglio di amministrazione, Silvio Lebrument. «A prescindere da ciò, continueremo a gestire la nostra emittente con il nome di 'Radio Grischa'», ha sottolineato.

La cancellazione del marchio non avrà alcun impatto sul programma radiofonico o sulle operazioni di trasmissione: «Grazie alla licenza definitiva rilasciataci dal Dipartimento federale delle comunicazioni (DATEC), fino alla fine del 2034 Radio Grischa rimarrà parte integrante del panorama mediatico regionale», ha assicurato il presidente del Consiglio di amministrazione di Somedia.

Battaglia per la concessione continua

Nel loro comunicato, Schawiniski e Bühler scrivono inoltre che continueranno a lottare per la concessione per la Svizzera orientale. A fine gennaio 2024 era stata assegnata alla nuova emittente Radio Alpin Grischa. Un anno dopo il TAF ha accolto il ricorso di Radio Südostschweiz e capovolto così la decisione del DATEC. Questo perché il programma di Schawinski e Bühler non soddisfaceva il rapporto minimo tra giornalisti formati e apprendisti.

Di per sé la decisione del TAF è definitiva e non può essere impugnata davanti al Tribunale federale. Ma Schawinski e Bühler hanno comunque intrapreso un'azione legale, inoltrando una domanda di revisione. «Si tratta di una procedura straordinaria attuata solo in presenza di motivi stringenti previsti dalla legge. Si tratta di stabilire se esiste un motivo valido per riaprire il procedimento originario», ha scritto il TAF interpellato da Keystone-ATS, confermando l'inoltro del ricorso.

Secondo Lebrument la contestazione di Radio Alpin Grischa al TAF ha poche possibilità di successo. A questa conclusione sono giunti gli esperti legali di Somedia.