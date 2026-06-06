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Grigioni Ruba una moto e poi finisce contro un'auto a Domat/Ems, grave il 17enne

SDA

6.6.2026 - 16:06

Il giovane si è procurato lesioni gravi.
Il giovane si è procurato lesioni gravi.
Keystone

Un 17enne è rimasto gravemente ferito ieri sera a Domat/Ems, nei Grigioni. Dopo aver perso il controllo di una moto si è scontrato con un'automobile regolarmente parcheggiata. Il ragazzo non era in possesso di una patente di guida valida.

Keystone-SDA

06.06.2026, 16:06

06.06.2026, 16:07

Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale dei Grigioni, intorno alle 20 il giovane ha dapprima sottratto il motociclo parcheggiato davanti a un centro giovanile, senza l'autorizzazione del proprietario.

Successivamente ha iniziato a percorrere più volte avanti e indietro un tratto di strada, fino a quando il mezzo è uscito dalla carreggiata ed è andato a urtare violentemente una vettura lasciata in sosta in modo regolare.

Nella collisione il ragazzo si è procurato lesioni gravi. Dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira.

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