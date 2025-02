Il nuovo complesso abitativo dovrebbe aiutare a far fronte alla carenza cronica di appartamenti in Alta Engadina. (immagine d'archivio) Keystone

La popolazione di St. Moritz (GR) ha accettato il credito di 13 milioni di franchi per la costruzione di un nuovo complesso abitativo vicino alla stazione di risalita Signal. Il prezzo dell'affitto verrà calcolato in base al reddito.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Sono 910 le schede a favore della nuova costruzione che sorgerà a St. Moritz Bad. 137 invece i voti contrari, 4 le schede bianche e 31 quelle non valide. Alla votazione hanno partecipato il 42% dei 2'491 aventi diritto di voto, che vivono nella località dell'Alta Engadina.

Affitto in base al reddito

Il complesso residenziale con 19 appartamenti sarà riservato ai residenti e ai nuovi arrivati e il punto più interessante: l'affitto verrà calcolato in base al reddito degli inquilini. Un modo per far fronte alla carenza di abitazioni primarie in Alta Engadina, dove case e appartamenti diventano una merce sempre più rara.

La costruzione in zona Signal dovrebbe essere terminata entro la fine del 2026.