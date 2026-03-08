  1. Clienti privati
Votazioni comunali St. Moritz sostiene il salvataggio dell'ospedale di Samedan

SDA

8.3.2026 - 14:36

Dieci Comuni su undici dell'Alta Engadina hanno approvato il piano per salvare l'ospedale di Samedan. Ora manca solo il voto di Zuoz.
Keystone

Anche il Comune di St. Moritz ha approvato il piano di salvataggio dell'ospedale dell'Alta Engadina. Finora sono dunque dieci i Comuni ad essere favorevoli. Manca solo il voto di Zuoz.

Keystone-SDA

08.03.2026, 14:36

08.03.2026, 14:39

Gli aventi diritto di voto di St. Moritz hanno accettato a larga maggioranza di costituire il nuovo ente di gestione «Sanadura» e il credito di 19,5 milioni di franchi per i tre accordi di prestazione con l'ospedale, le case di cura e il servizio Spitex.

La partecipazione ha raggiunto quasi il 59%.

Attualmente non è ancora chiaro quando i votanti di Zuoz – l'ultimo Comune dell'Alta Engadina che deve ancora esprimersi – andranno in assemblea. Secondo il Municipio le informazioni non erano sufficienti per formulare una raccomandazione di voto.

«Non appena la situazione sarà più chiara e i fatti trasparenti, vi inviteremo a una nuova assemblea comunale», aveva scritto l'esecutivo in un comunicato a fine febbraio.

