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Dopo le polemiche A St. Moritz tornano le messe in lingua italiana

SDA

30.3.2026 - 17:19

A partire da aprile tornano le messe in lingua italiana nella chiesa di S. Carlo a St. Moritz Bad. Un mese fa sul bollettino parrocchiale era stata annunciata la soppressione delle funzioni in primavera e autunno, il che aveva causato l'indignazione della comunità italofona. (immagine d'archivio).
A partire da aprile tornano le messe in lingua italiana nella chiesa di S. Carlo a St. Moritz Bad. Un mese fa sul bollettino parrocchiale era stata annunciata la soppressione delle funzioni in primavera e autunno, il che aveva causato l'indignazione della comunità italofona. (immagine d'archivio).
Keystone

Dopo il dispiacere e l'attivazione della comunità italofona, la parrocchia di St. Moritz e la Pro Grigioni Italiano (PGI) hanno annunciato oggi la ripresa ad aprile delle celebrazioni in italiano presso la chiesa S. Carlo a St. Moritz Bad (GR). Lo ha annunciato oggi il Consiglio direttivo della PGI tramite un comunicato.

Keystone-SDA

30.03.2026, 17:19

30.03.2026, 17:27

In seguito ad un incontro proposto dalla parrocchia di St. Moritz, la PGI si è spesa per affrontare il problema sorto con la soppressione delle celebrazioni della Santa Messa in italiano presso la Chiesa di S. Carlo.

A febbraio nel bollettino parrocchiale era apparsa la notizia che le funzioni in lingua italiana sarebbero state sospese in primavera e in autunno. Per ovviare alla mancanza, in quei periodi sarebbe stata celebrata la Santa messa bilingue (italiano-tedesco) alle 18. L'annuncio aveva causato malcontento fra la comunità italofona. L'indignazione è sfociata nella costituzione di un comitato spontaneo che ha scritto una lettera indirizzata anche al vescovo della diocesi di Coira e alla presidente del Comune parrocchiale di St. Moritz.

A quasi un mese di distanza, dopo aver discusso le problematiche e aver analizzato le conseguenze, si è giunti ad una soluzione che vede l'operatore culturale della PGI Engadina, Omar Iacomella, soddisfatto, ha fatto sapere a Keystone-ATS.

La celebrazione della domenica sarà dunque ripristinata da aprile e si terrà alle ore 16, come in precedenza.

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