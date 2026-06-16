L'obiettivo della strategia idroelettrica grigionese è che il Cantone abbia più voce in capitolo sulle centrali idroelettriche. In futuro la partecipazione di Cantone e Comuni dovrebbe passare dall'attuale 20% all'80%. Keystone

Entro fine anno il Governo grigionese dovrà presentare un rapporto intermedio sulla strategia idroelettrica 2022-2050. Il Gran Consiglio ha approvato oggi una mozione in questo senso, opponendosi alla proposta dell'esecutivo. Quest'ultimo proponeva una pubblicazione a metà 2027.

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La richiesta del granconsigliere engadinese Markus Berweger (PLR) era chiara: il Governo deve presentare al parlamento un rapporto intermedio completo relativo l'attuazione della strategia idroelettrica 2022-2050 entro dicembre 2026. Questo deve mostrare «in modo trasparente» i processi di riversione, le conseguenze finanziarie per il Cantone e le condizioni quadro cambiate.

La strategia, che mira a aumentare la partecipazione dei Comuni retici e del Cantone alle società di gestione dall'attuale 20% all'80%, è stata presentata nel 2022. «Sono passati più di quattro anni e nel frattempo sono in corso diverse trattative su imminenti investimenti. È quindi giunto il momento di presentare una relazione intermedia prima che vengano prese decisioni importanti», ha detto Berweger. Altri granconsiglieri del fronte borghese hanno appoggiato l'opinione del liberale.

Il Governo si è dichiarato disposto a presentare una relazione intermedia. Tuttavia, la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro) ha voluto modificare la mozione e consegnare la relazione intermedia entro la metà del 2027. «L'effetto della strategia si sviluppa sui prossimi 60 anni. Non sono sei mesi che fanno la differenza», ha detto proponendo al Gran Consiglio di avere pazienza per avere poi una base solida per i dibattiti.

Ottantotto deputati contro 17 hanno però deciso di seguire la proposta del granconsigliere Berweger, richiedendo il rapporto intermedio già per la fine di quest'anno.