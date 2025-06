La Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni ha registrato nel 2024 un numero record di studenti (foto d'archivio). KEYSTONE

La Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni ha registrato nel 2024 un numero record di studenti. Sono 715 gli iscritti per i corsi di Bachelor e Master, l'8% in più rispetto all'anno prima. Meno rosea la situazione per la ricerca, il cui volume è stato ridotto del 10%.

Secondo il rapporto annuale, il bilancio 2024 della SUP Grigioni si è chiuso con un'eccedenza di circa 430'000 franchi. L'anno scorso l'istituto aveva però registrato una perdita di quasi 2,7 milioni di franchi.

Di conseguenza sono state adottate diverse misure di risparmio, che hanno portato fra l'altro a una riduzione del volume di ricerca.

Stando al comunicato stampa odierno al momento non è chiaro in che misura il volume dei finanziamenti da parte di terzi aumenterà di nuovo. Questo soprattutto alla luce delle discussioni in corso sulle misure di risparmio a livello federale, i cui effetti specifici sul finanziamento della ricerca non sono ancora prevedibili.