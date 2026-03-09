  1. Clienti privati
Votazioni federali Ecco le conseguenze dell'imposizione individuale per i Grigioni

SDA

9.3.2026 - 16:15

Con il "sì" alla tassazione individuale, in futuro ogni persona verrà tassata separatamente, sia se sposata che nubile o celibe. (immagine simbolica)
Keystone

Il Canton Grigioni ha bocciato la legge federale sull'imposizione individuale con il 52% di voti contrari. A livello federale la revisione è stata però accettata con circa il 54%. Un «sì» che avrà conseguenze anche a livello cantonale.

«Dobbiamo cambiare fondamentalmente il sistema a livello operativo. Dobbiamo valutare quali processi devono essere ripensati e questo richiederà risorse e tempo», ha dichiarato il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni del Canton Grigioni, Martin Bühler (PLR), ai microfoni della RSI.

Secondo la Conferenza dei governi cantonali a livello nazionale sono previste all'incirca 1,7 milioni di dichiarazioni di imposte in più. Per i cantoni è inoltre previsto un calo delle entrate di 130 milioni di franchi, 500 milioni in meno invece per la Confederazione.

Con l'approvazione di ieri in futuro ogni persona sarà tassata separatamente, sia se sposata che celibe o nubile. L'entrata in vigore della legge è prevista per il 2032.

