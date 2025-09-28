foto gr.ch

Ieri, sabato, in mattinata, a Tschappina un contadino è stato attaccato da un toro.

L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale a Coira.

Come riferisce la polizia cantonale, verso le 10:30, il contadino e suo figlio stavano portando una mucca e un vitello nella stalla. Improvvisamente il toro che seguiva ha attaccato più volte il contadino, gettandolo più volte a terra.

Il figlio ha portato il ferito in un luogo sicuro prima che intervenissero i soccorritori per le prime cure mediche. In seguito, il malcapitato contadino ha dovuto essere ospedalizzato a Coira con un elicottero della Rega.