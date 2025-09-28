  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nei Grigioni Toro aggredisce un contadino e lo manda in ospedale

Swisstxt

28.9.2025 - 14:22

foto gr.ch

Ieri, sabato, in mattinata, a Tschappina un contadino è stato attaccato da un toro.

SwissTXT

28.09.2025, 14:22

28.09.2025, 14:33

L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale a Coira.

Come riferisce la polizia cantonale, verso le 10:30, il contadino e suo figlio stavano portando una mucca e un vitello nella stalla. Improvvisamente il toro che seguiva ha attaccato più volte il contadino, gettandolo più volte a terra.

Il figlio ha portato il ferito in un luogo sicuro prima che intervenissero i soccorritori per le prime cure mediche. In seguito, il malcapitato contadino ha dovuto essere ospedalizzato a Coira con un elicottero della Rega.

I più letti

Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
China Eastern Airlines offrirà il volo diretto più lungo al mondo, ecco quanto durerà
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati

Altre notizie

Respinta la proposta. Il comune di St. Moritz non avrà un CEO

Respinta la propostaIl comune di St. Moritz non avrà un CEO

Votazione comunale. I cittadini di Lugano non vogliono estendere le zone a 30 km/h

Votazione comunaleI cittadini di Lugano non vogliono estendere le zone a 30 km/h

Votazioni cantonali. Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati

Votazioni cantonaliIl Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati