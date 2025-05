Nella Val S-charl in Bassa Engadina sono state rinvenute le tracce di un orso. (immagine d'archivio) Keystone

Nel Comune di Scuol (GR) sono state rinvenute nella neve le tracce di un orso. Il responsabile grandi predatori dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca ha confermato la presenza ai microfoni della trasmissione radiofonica Grigioni sera.

Keystone-SDA SDA

«Come ogni anno in primavera abbiamo la prima prova della presenza dell'orso», ha detto Arno Puorger, responsabile grandi predatori, ai microfoni della RSI. Le impronte sono state rinvenute in due occasioni, l'ultima a fine aprile nella Val S-charl in Bassa Engadina.

Molto probabilmente il plantigrado arriva dal Trentino, dove il numero di orsi negli ultimi anni è cresciuto.

«Una cosa importante per quel che riguarda il Cantone dei Grigioni è che si tratta sempre di giovani orsi maschi, che vanno via cercando altri posti per vivere e anche magari cercando una presenza di femmine che non trovano da nessuna parte», ha continuato Puorger.

Per alzare il livello di guardia l'Ufficio per la caccia e la pesca ha segnalato la presenza del grande predatore ad apicoltori, contadini e allevatori via SMS.