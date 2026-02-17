  1. Clienti privati
A Zernez Troppo pochi utilizzatori, chiude uno dei park and ride installati per l'afflusso alle Olimpiadi

SDA

17.2.2026 - 09:36

Il park and ride a sud di Zernez è stato chiuso. Il motivo lo spiega l'immagine stessa: l'area di sosta è rimasta quasi inutilizzata durante la prima settimana dei Giochi olimpici invernali.
Keystone

L'Ufficio tecnico grigionese ha deciso di chiudere uno dei due park and ride installati a Zernez per gestire l'afflusso di spettatori delle Olimpiadi. Solo pochi visitatori si sono recati in Engadina in automobile, di conseguenza l'area di sosta è rimasta semivuota.

17.02.2026, 09:46

«In modo da contenere il più possibile i costi, abbiamo chiuso l'area denominata Zernez Süd», ha dichiarato ai microfoni della RSI il responsabile della sezione operativa traffico olimpico, Marcel John.

Il Cantone aveva messo a disposizione oltre 2'000 posteggi dislocati a Landquart, Zernez e Val Monastero. Il costo per una giornata ammonta a 75 franchi. Solo il 10-15% degli spettatori hanno deciso di recarsi in Engadina in macchina. La maggior parte ha infatti deciso di spostarsi con i mezzi pubblici.

Chiudendo il parcheggio a Zernez Süd, che aveva una capienza per 400 veicoli, si risparmia sui costi del personale, ha continuato John. Tre persone erano responsabili di regolare il traffico e assegnare i posti auto agli spettatori delle gare olimpiche di Livigno.

Secondo il responsabile del traffico olimpico al momento è difficile dire l'importo esatto, che il Cantone risparmierà con questa misura.

I costi per gestire la viabilità e la sicurezza durante le due settimane di Giochi sono stimati da parte del Governo retico a un massimo di 5,5 milioni di franchi. Una parte di essi dovrebbero essere coperti dai partner italiani, ma finora le trattative fra Grigioni e Lombardia non hanno portato ai risultati sperati.

