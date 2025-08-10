Chiasso: scambio presso la stazione merci FFS di Chiasso. © Ti-Press / Benedetto Galli ©Ti-Press / Ti-Press

Un treno Interregio che viaggiava da St. Moritz a Coira ha dovuto fermarsi oggi pomeriggio dopo aver trascinato con sé per vari chilometri un tubo flessibile presente su un cantiere fra Preda e Muot. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. La linea è rimasta interrotta per alcune ore.

Keystone-SDA SDA

Il tubo si è avvolto attorno a diversi assi del treno, che è stato quindi costretto a fermarsi lungo la linea, hanno precisato a Keystone-ATS le Rhätische Bahn. Sul posto sono intervenute le squadre di intervento che hanno «liberato» il treno dal tubo: il mezzo è poi ripartito diretto in officina.

Al momento del contrattempo, il treno coinvolto trasportava circa 230 passeggeri. I passeggeri sono rimasti sul convoglio nell'attesa che un altro mezzo venisse a prelevarli per continuare il viaggio.

Nell'attesa che i lavori terminassero, fra Bergün e Preda hanno circolato autobus sostitutivi. Per raggiungere l'Engadina, ai viaggiatori era stato consigliato di optare per la linea della Vereina (Landquart/Prettigovia).