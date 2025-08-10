  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Tratta ferroviaria interrotta fra Bergün e Preda

SDA

10.8.2025 - 17:49

Un treno Interregio che viaggiava da St. Moritz a Coira ha dovuto fermarsi dopo aver trascinato con sé per vari chilometri un tubo flessibile presente su un cantiere fra Preda e Muot. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. La durata dell'interruzione è ancora incerta, mentre sono in servizio autobus sostitutivi.

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
sda

Keystone-SDA

10.08.2025, 17:49

Il tubo si è avvolto attorno a diversi assi del treno, che è stato quindi costretto a fermarsi lungo la linea, hanno precisato a Keystone-ATS le Rhätische Bahn. Attualmente, le squadre di intervento sono al lavoro per capire che cosa sia successo e stabilire se il convoglio abbia subito danneggiamenti.

Al momento del contrattempo, il treno coinvolto trasportava circa 230 passeggeri. I passeggeri sono rimasti sul convoglio nell'attesa che un altro treno venisse a prelevarli per continuare il viaggio.

Al momento, fra Bergün e Preda circolano autobus sostitutivi con capacità limitata. Per raggiungere l'Engadina, i viaggiatori possono optare per la linea della Vereina (Landquart/Prettigovia).

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Il Lugano reagisce e ritrova il successo contro il Basilea
Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Paula Hitler: «Devo parlare bene di lui, dopotutto è mio fratello»

Altre notizie

Grigioni. Quasi in 100'000 alla Churer Fest, la festa di Coira

GrigioniQuasi in 100'000 alla Churer Fest, la festa di Coira

Ticino. Fallito il progetto dell'accademia sport Piotta

TicinoFallito il progetto dell'accademia sport Piotta

Traffico. Una domenica di code al San Gottardo

TrafficoUna domenica di code al San Gottardo