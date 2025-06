Una foto dal luogo dell'incidente. Polizia cantonale dei Grigioni

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'A13 nella galleria San Fedele, nei pressi di Roveredo (GR).

Keystone-SDA SDA

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale un conducente 44enne non è riuscito a fermarsi in tempo di fronte a una colonna di veicoli. Un'auto in coda guidata da un 26enne ha effettuato una manovra evasiva, andando a urtare una vettura che sopraggiungeva in senso opposto.

Il 44enne, il 26enne e un passeggero – di età imprecisata – della terza auto hanno riportato lesioni. Il primo è stato ricoverato al Centro medico di Roveredo, gli altri due all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona.

Durante i rilievi del sinistro l'autostrada A13 è rimasta chiusa per quasi quattro ore.