Dall'8 aprile al 12 maggio prossimi la circolazione dei treni della Ferrovia retica (FR) tra Zernez e Zuoz, in Engadina Alta (GR), sarà completamente sospesa per lavori di ristrutturazione di una galleria. Il pubblico potrà far capo a un servizio di bus sostitutivi, riferisce oggi FR in un comunicato.

Immagine d'illustrazione. keystone

SDA

L'interruzione del traffico servirà anche a rinnovare la stazione di Cinuos-chel-Brail, che si trova nei pressi del tunnel, in particolar modo per renderla accessibile ai disabili.

La galleria in cui si procederà ai lavori, denominata Brail II, si trova sulla sponda destra dell'Inn (En in romancio) di fronte al villaggio omonimo ed è lunga 308 metri. Il principale intervento consiste nella totale rimozione della massicciata e binari attuali, sostituiti con nuove rotaie poste su elementi in cemento prefabbricati. I lavori si svolgeranno a turni sette giorni su sette.

Dopo 35 giorni, a metà maggio, il tunnel sarà riaperto al traffico dei treni, ma gli interventi sulla struttura proseguiranno di notte, quando non circolano convogli. Si tratterà in particolare di procedere alla copertura interna dei muri e all'istallazione dei sistemi di sicurezza. La messa in servizio del tunnel ultimato è prevista per l'estate del 2026.

I lavori alla stazione di Cinuos-chel-Brail sono iniziati la scorsa estate. Oltre alla realizzazione di un marciapiede di 150 metri adatto ai disabili, gli interventi prevedono un rinnovamento totale dell'infrastruttura, dalle rotaie ai vari impianti ferroviari, compresi quelli relativi alla sicurezza. I lavori saranno ultimati in maggio.

ns, ats