Un camion sovradimensionato, sovraccarico e con freni difettosi è stato fermato giovedì dalla polizia cantonale grigionese.

Il camion fermato. polizia cantonale

L'autoarticolato era partito da Roma e ha percorso 780 chilometri nonostante i vari difetti tecnici, indicano oggi le forze dell'ordine in una nota.

Il TIR italiano è incappato nel controllo al centro per il traffico pesante di Cazis, circa 70 chilometri prima di raggiungere la sua meta. Gli ispettori hanno riscontrato un'ampia serie di carenze.

Parecchi difetti

La composizione del veicolo era troppo lunga, troppo larga e caricata in maniera eccessiva, precisa la polizia. Il legname di castagno accatastato non era fissato in modo adeguato ed era già in parte scivolato.

L'illuminazione dell'autoarticolato è stata classificata come inadeguata. Dei sei freni, solo tre erano funzionanti. Inoltre, la visibilità dalla cabina di guida era limitata.

Conducente denunciato

Il conducente, che è anche il proprietario dell'azienda di trasporto, è stato denunciato e si è visto infliggere una cauzione nell'ordine di migliaia di franchi.

Il veicolo è stato immobilizzato dalla polizia.

rl, ats