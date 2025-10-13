  1. Clienti privati
Grigioni Trovato morto un escursionista a 2'200 metri di quota a Samedan

SDA

13.10.2025 - 17:04

Il corpo senza vita del 55enne è stato ritrovato stamattina in zona Senda Alp Ota sul terreno del Comune di Pontresina.
Keystone

Stamattina la Rega ha ritrovato il corpo di un escursionista, che da ieri risultava disperso a Samedan (GR). Il 55enne ha avuto l'ultimo contatto con i suoi familiari ieri nel primo pomeriggio. Procura e polizia cantonale stanno indagando sulle cause dell'incidente.

La centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto la segnalazione di scomparsa dell'escursionista ieri sera poco dopo le 23. Nel corso della notte la Rega ha effettuato due voli di ricerca senza esito, scrive oggi la polizia cantonale. Parallelamente è stata avviata una ricerca del cellulare dell'uomo.

Grazie alla funzione di localizzazione stamattina è stato possibile trovare il disperso a un'altitudine di circa 2'200 metri in zona Senda Alp Ota. Tuttavia è stato possibile solo recuperarne il corpo senza vita.

