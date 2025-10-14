Il tratto fra Rothenbrunnen e Reichenau sull'A13, compreso il tunnel Isla Bella, è a doppia corsia. Il Canton Grigioni avrebbe voluto ampliarlo a quattro corsie, ma una perizia del Politecnico federale di Zurigo classifica il progetto come non prioritario. (immagine d'archivio) Keystone

La consigliera di Stato grigionese Carmelia Maissen è delusa da alcune conclusioni dello studio del Politecnico federale di Zurigo sui progetti stradali e ferroviari. Secondo la perizia, l'ampliamento dell'A13 fra Rothenbrunnen e Reichenau non è prioritario.

Keystone-SDA SDA

Stando allo studio, realizzato su incarico del Consiglio federale, il raddoppio delle corsie dei nove chilometri di autostrada fra Reichenau e Rothenbrunnen, compreso il tunnel Isla Bella, costerebbe quasi 1,9 miliardi di franchi. Troppo per essere considerato prioritario nei prossimi vent'anni.

Davanti ai media Maissen ha spiegato che su questo tratto dell'A13 il traffico e le ore di colonna sono in continuo aumento. «Se la Confederazione non intende intervenire a medio termine con misure edilizie, è importante che Berna continui a lavorare con il Cantone e con i Comuni colpiti dal traffico di aggiramento», ha dichiarato.

Aggirare Bivio con o senza tunnel?

Un altro progetto stradale citato nello studio è la circonvallazione di Bivio ai piedi del Passo del Giulia. Il cantiere costerebbe 193 milioni di franchi. Anche in questo caso troppo e quindi lo studio propone di valutare opzioni meno dispendiose.

Un compito che il Governo ha già svolto anni fa, quando la strada era ancora cantonale. «Abbiamo analizzato diverse varianti e siamo arrivati alla conclusione che è probabilmente necessario costruire una galleria per aggirare il paese», ha spiegato Maissen.

Dal primo gennaio 2020 il tratto fra Tiefencastel e Silvaplana è entrato poi a far parte della rete delle strade nazionali. Se ora la Confederazione intende riesaminare la questione, il Governo non ha nulla in contrario. «Attendiamo con trepidazione l'esito», ha detto Maissen davanti ai giornalisti.