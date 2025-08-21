  1. Clienti privati
Votazioni cantonali L'UDC grigionese non molla, si andrà al voto sulle «Pensioni d'oro»

Swisstxt

21.8.2025 - 13:19

Il presidente cantonale UDC Roman Hug.
Il presidente cantonale UDC Roman Hug.
Keystone

L'UDC grigionese ha deciso all'unanimità di mantenere l'iniziativa «Basta con il paracadute dorato per i membri del Governo», con la quale intende abolire la pensione a vita agli ex consiglieri di Stato.

SwissTXT

21.08.2025, 13:19

21.08.2025, 14:56

All'assemblea dei delegati di Poschiavo di martedì sera, i democentristi hanno ribadito il rifiuto di ritirare il testo a favore del controprogetto proposto dal Governo, giudicato inefficace. Si andrà quindi alle urne.

«I consiglieri di Stato devono essere ben pagati durante il mandato, ma è inaccettabile che incassino anche dopo rendite superiori a 100'000 franchi l'anno», ha dichiarato il presidente cantonale Roman Hug.

