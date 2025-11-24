  1. Clienti privati
Grigioni L'UDC retico propone due candidati per il Governo

SDA

24.11.2025 - 08:58

Si scaldano i motori in vista delle elezioni del Governo grigionese nel giugno 2026. L'UDC propone due candidati: Valérie Favre Accola e Walter Grass. (immagine simbolica)
Si scaldano i motori in vista delle elezioni del Governo grigionese nel giugno 2026. L'UDC propone due candidati: Valérie Favre Accola e Walter Grass. (immagine simbolica)
Keystone

Il comitato dell'UDC grigionese propone due nomi per il rinnovo del Governo l'anno prossimo: Valérie Favre Accola e Walter Grass. Ulteriori candidature potranno essere presentate il 4 dicembre, quando i membri del partito decideranno chi farà la corsa.

Keystone-SDA

24.11.2025, 08:58

24.11.2025, 09:01

È la prima volta che il partito presenta due personalità competenti fra cui scegliere, ha scritto l'UDC in un comunicato. Valérie Favre Accola, 52 anni di Davos, è vicesindaca della seconda città grigionese e da agosto è presidente del Gran Consiglio. Walter Grass, 51 anni di Urmein, è agricoltore, direttore di una scuola di sci e capogruppo dell'UDC in Parlamento.

Le elezioni del Governo si terranno il 14 giugno 2026. Si libererà il seggio del Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini (Centro) giunto al limite delle due rielezioni.

Oltre all'esecutivo verrà eletto anche un nuovo legislativo cantonale. I democentristi hanno già trovato oltre 100 validi candidati e candidate per i 120 seggi. Attualmente l'UDC occupa 25 scranni in Parlamento.

