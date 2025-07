I costi per il ripristino dei danni causati dall'alluvione un anno fa in Mesolcina continuano ad aumentare. Un'immagine dei detriti che sono rimasti nella frazione di Sorte sulla sponda destra del fiume Moesa. Keystone

Il vallo di protezione di Sorte, nel Comune di Lostallo, proteggerà la frazione in modo completo, hanno detto oggi le autorità in una conferenza stampa a un anno dall'alluvione. I costi per il ripristino lievitano ancora e ammontano a quasi 84,2 milioni.

Keystone-SDA SDA

I vantaggi della diga di protezione a sud-est della frazione sulla sponda destra della Moesa sono molteplici. Li ha elencati stamattina ai media il sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti.

«Protegge l'abitato, è un'opera meno imponente rispetto alle altre varianti, i costi di manutenzione sono ridotti e i costi benefici ci fanno sperare che venga approvata», ha dichiarato. La strada cantonale non verrebbe invece protetta e sarebbe necessario un sistema semaforico.

I costi stimati ammontano a circa 7 milioni di franchi. La variante più onerosa costava 14 milioni, quella intermedia 11 milioni. Lo scorso lunedì l'assemblea comunale di Lostallo ha approvato un credito di 65'000 franchi per la pianificazione del progetto di protezione.

«Noi dobbiamo presentare all'Ufficio federale dell'ambiente le due valutazioni: una per il progetto di protezione e una per il dezonamento», ha sottolineato Giudicetti.

Entro l'autunno il Comune di Lostallo spera di poter presentare il progetto a Berna. «È la Confederazione che decide se facciamo la protezione o se non la facciamo», ha continuato Giudicetti.

Danni lievitano nuovamente

Durante la conferenza stampa è stato fatto il punto anche sui danni causati dall'alluvione il 21 giugno 2024. La cifra presentata oggi parla di circa 84,2 milioni di franchi, in continuo rialzo dunque rispetto alle ultime stime. In dicembre le autorità avevano stimato circa 74 milioni per il ripristino.

«La parte del leone la fa il Cantone, seguita poi dalla Confederazione», ha spiegato l'ingegnere forestale, Luca Plozza, in conferenza stampa. Per i sei Comuni colpiti le spese aumenteranno del 4%.