Oggi il parlamento retico discuterà la seconda tappa del Piano d'azione Green Deal. Questa prevede la creazione di una nuova legge per rafforzare le misure per ridurre le emissioni di CO2, che verranno finanziate con 200 milioni di franchi.

Con la Legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima, il Canton Grigioni intende cofinanziare diversi progetti. Fra questi ad esempio le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, la promozione del trasporto pubblico, progetti pilota nel campo dell'idrogeno, gli impianti fotovoltaici e il sostegno all'agricoltura per affrontare periodi di siccità.

Per realizzare la seconda tappa è previsto un versamento unico di 200 milioni di franchi provenienti dal capitale proprio liberamente disponibile del Cantone, si legge nel messaggio del Governo. Inoltre, saranno utilizzati i fondi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e gli utili distribuiti della Banca nazionale.

In totale il «Piano d'azione Green Deal» comprende 27 misure. Nella prima tappa approvata nel 2021 sono stati approvati 67 milioni di franchi per promuovere maggiori misure nel parco edifici, nel settore dei trasporti pubblici e del traffico merci nonché nell'agricoltura. L'anno scorso il credito è poi stato aumentato di 20 milioni di franchi.

PS e Verdi liberali favorevoli, liberali scettici

Nei giorni scorsi alcuni partiti hanno già presentato le loro posizioni. Il PS sostiene la nuova legge ed è convinto che soprattutto nei primi anni saranno necessarie risorse maggiori. I socialisti chiedono di alzare il versamento da 200 a 300 milioni di franchi. Pure i Verdi liberali appoggiano la direzione della seconda tappa del Green Deal, ma vogliono più mezzi nell'infrastruttura di ricarica per macchine elettriche.

I liberali radicali si sono espressi invece in modo critico e propongono di modificare la proposta in diversi punti. Secondo il PLR la legge deve tener «conto della realtà economica e dei fattori di localizzazione dei Grigioni, in particolare della competitività e della capacità di innovazione del Cantone», si legge in una nota.