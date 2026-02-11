  1. Clienti privati
Grigioni Un nuovo hotel e appartamenti all'entrata di Coira

SDA

11.2.2026 - 12:12

Una visualizzazione del complesso di appartamenti e dell'albergo che dovrebbero sorgere sulla Kasernenstrasse a Coira.
Keystone

Lungo la Kasernenstrasse a Coira sorgerà un nuovo hotel con 67 camere e un edificio residenziale di cinque piani. Il progetto da 38 milioni di franchi verrà realizzato dalla Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR).

Keystone-SDA

11.02.2026, 12:12

11.02.2026, 12:19

«Con il progetto realizziamo un investimento immobiliare attrattivo a lungo termine con un contributo di rendita conforme alle esigenze del mercato e al contempo forniamo un importante contributo allo sviluppo della città di Coira», ha detto Andrea Seifert, direttore della CPGR, citato in un comunicato odierno.

Il progetto fa parte dello sviluppo a lungo termine del quartiere Welschdörfli ed è stato elaborato in collaborazione con la città.

Albergo e appartamenti pronti nel 2028

All'interno dello stabile verranno costruiti appartamenti di varie dimensioni, da «microabitazioni» ad alloggi di 4,5 locali. Gli affitti seguiranno i prezzi di mercato previsti per il quartiere, ha detto il responsabile investimenti immobiliari della CPGR, Benno Patt, a Keystone-ATS. I primi inquilini potranno probabilmente entrare nei nuovi appartamenti fra l'estate e l'autunno del 2028.

Lo stesso vale per l'albergo, che sarà orientato a una clientela di viaggiatori d'affari e turisti. Negli ultimi anni a Coira il turismo è cresciuto in modo importante. Stando ai dati dell'Ufficio cantonale dell'economia e del turismo nel 2017 si registravano quasi 170'000 pernottamenti, nel 2024 ammontavano a oltre 230'000. La progressione la si nota anche nel confronto con le altre destinazioni grigionesi.

Per far fronte all'aumento della domanda turistica, la struttura ricettiva sulla Kasernenstrasse rimarrà aperta tutto l'anno e comprenderà anche un ristorante. Al momento non viene ancora indicato a chi sarà affidato l'esercizio alberghiero. «Si tratta di un'impresa svizzera dinamica, innovativa, ben radicata in diverse regioni e che gestisce diversi esercizi alberghieri di successo», ha rivelato Benno Patt.

