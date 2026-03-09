Una visualizzazione del lido che sorgerà sulle sponde del lago Heidsee vicino a Lenzerheide. Keystone

Diversi Comuni grigionesi hanno votato ieri su oggetti riguardati il tempo libero. Ad Arosa è stata accettata la modifica della pianificazione locale per sviluppare la rete di tracciati per le mountainbike, sulle sponde del lago Heidsee vicino a Lenzerheide verrà creato un nuovo lido e a Disentis verrà realizzata una sala giochi e per l'acrobatica, che dovrebbe favorire il turismo durante tutto l'anno.

Keystone-SDA SDA

In tutte e tre le località a vocazione turistica gli oggetti in votazione hanno ottenuto un ampio consenso.

Ad Arosa oltre il 68% dei votanti ha accettato la revisione parziale della pianificazione locale, che permetterà al Comune e all'ente turistico di promuovere il settore della mountainbike in modo coerente e coordinato. Ciò comprende lo sviluppo e la manutenzione delle piste ciclabili e la loro separazione dai sentieri turistici.

Nel Comune di Vaz/Obervaz, che comprende la località di Lenzerheide, è stato accettato un credito di 5,6 milioni di franchi per demolire e ricostruire un nuovo lido affacciato sull'Heidsee. L'apertura, secondo il messaggio, è prevista per dicembre di quest'anno.

Quarto centro per acrobatica della Svizzera

Nel Center da Fontauna a Disentis verrà costruito un nuovo parco giochi con trampolini e scivoli e una sala per l'acrobatica. Finora in Svizzera esistono solo tre centri regionali per l'acrobatica sportiva. Ora con il progetto da dieci milioni di franchi verrà costruito il quarto in Surselva. La popolazione ha accettato ieri con il 65% di voti favorevoli il contratto sul diritto di superficie fra il Comune e gli impianti di risalita.

I costi di realizzazione saranno a carico dalla società Bergbahnen Disentis, a condizione che il Comune contribuisca alle spese, rinunciando al rimborso di 1,75 milioni di franchi risalente al 2016. Allora il Comune aveva concesso un prestito agli impianti di risalita per la costruzione della nuova tratta Sedrun-Cuolm da Vi.