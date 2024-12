La nuova stazione e le nuove cabine nella zona St. Moritz Bad dovrebbero essere operative a partire dall'inverno 2027/2028. Keystone

Dopo 15 anni di progettazione e ricorsi fino al Tribunale federale, il progetto della funivia Signal a St.Moritz (GR) è stato rielaborato. Engadin St. Moritz Mountains ha comunicato oggi che i piani verranno inoltrati a gennaio all'Ufficio federale dei trasporti.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Le nuove cabine a otto posti offriranno diversi vantaggi rispetto a quelle attuali risalenti al 1972, scrive il gestore degli impianti di Corviglia e Muottas Muragl. Il trasporto continuo ridurrà i tempi d'attesa e la comodità dei passeggeri, che vogliono raggiungere le piste del comprensorio Corviglia, aumenterà. Le persone potranno infatti sedersi. Inoltre secondo Engadin St. Moritz Mountains l'impatto sulla natura e l'ambiente sarà minimo.

Una strada in salita

I lavori di pianificazione per sostituire l'attuale funivia nella zona di St. Moritz Bad sono iniziati già nel 2009. La via per realizzarla è stata più ripida del previsto. Il primo progetto è stato inoltrato nel 2014 all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e prevedeva cabine a dieci posti. Nel 2018 Berna ha autorizzato la realizzazione del progetto, ma diversi residenti hanno presentato ricorso, arrivando fino al Tribunale federale. Quest'ultimo ha deciso di bloccare i lavori, perché i piani avrebbero violato la legge sulle foreste.

Il progetto è stato così completamente rivisto. Dopo un'analisi completa e una ponderazione degli interessi si è arrivati ai piani attuali. Anche la popolazione di St. Moritz li sostiene. Il 24 novembre oltre l'86% degli aventi diritto di voto ha approvato la modifica del regolamento urbanistico per la stazione a valle.

Se il progetto verrà approvato e non ci saranno intoppi, Engadin St. Moritz Moutains scrive che la nuova cabinovia Signal dovrebbe essere operativa a partire dalla stagione invernale 2027/2028.