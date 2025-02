GR: un nuovo semaforo per evitare ingorghi a Zizers - Gallery Un nuovo impianto con un pannello LED mira a ottimizzare il flusso del traffico a Zizers. (immagine simbolica) Immagine: Keystone Il nuovo semaforo con pannello LED è stato installato all'entrata di Zizers. Immagine: Keystone GR: un nuovo semaforo per evitare ingorghi a Zizers - Gallery Un nuovo impianto con un pannello LED mira a ottimizzare il flusso del traffico a Zizers. (immagine simbolica) Immagine: Keystone Il nuovo semaforo con pannello LED è stato installato all'entrata di Zizers. Immagine: Keystone

Lo scorso fine settimana, l'Ufficio tecnico grigionese ha messo in funzione un semaforo semiautomatico a Zizers (GR). L'obiettivo del test pilota è quello di controllare sistematicamente il traffico in caso di congestione.

Keystone-SDA, mafr, ats SDA

Il nuovo sistema registra i dati sul traffico in tempo reale, ha comunicato stamattina l'Ufficio tecnico grigionese (UT).

Se un gran numero di veicoli, invece di viaggiare lungo la A28, usa il percorso alternativo attraverso Zizers, su un pannello LED compare la scritta «congestione del traffico nel centro del paese». Lo schermo informa anche gli utenti della strada sulla durata fino alla prossima fase verde.

L'UT vuole così ridurre al minimo la congestione del traffico nel paese, in modo che le macchine scorrano in modo più fluido quando il semaforo è verde. Una misura volta anche a minimizzare le conseguenze per la popolazione locale. Zizers, infatti, è regolarmente interessato dagli ingorghi di traffico.

Secondo l'UT, questo fenomeno si presenta soprattutto durante le ore di punta durante i fine settimana e nei giorni festivi.

Il nuovo sistema per la regolazione del traffico verrà testato sia in inverno che in estate durante una fase di prova. Le conoscenze acquisite in questo periodo saranno utili per l'UT per capire se questa tecnologia possa essere adottata anche in altre località.

Ingorgo artificiale a Bad Ragaz

Un'installazione simile si trova un po' più a nord, vicino a Bad Ragaz (SG), dove gli automobilisti per evitare le code in autostrada viaggiano sulle strade dei paesi vicini.

Durante i mesi invernali, viene deliberatamente creato un ingorgo artificiale con l'ausilio di semafori. L'obiettivo è che i dispositivi di navigazione degli utenti della strada non suggeriscano più percorsi alternativi attraverso i villaggi. L'anno scorso, le autorità sangallesi hanno tracciato un bilancio positivo.