Le otto pale eoliche verrebbero installate nei Comuni di Churwalden e Domleschg.

Axpo sta valutando la costruzione di un parco eolico nell'area del Dreibündenstein, nel Cantone dei Grigioni. Dopo due incontri con la popolazione, si attendono ora chiarimenti sulla fattibilità e sulle misurazioni del vento, ha annunciato oggi l'azienda energetica.

Keystone-SDA SDA

Il progetto preliminare prevede l'installazione di otto turbine eoliche, quattro nel Comune di Churwalden e quattro in quello di Domleschg. Il parco eolico potrebbe produrre fino a 65 gigawattora di elettricità all'anno, ciò che corrisponde al fabbisogno energetico di 14'000 case unifamiliari. Due terzi dell'energia verrebbero prodotti in inverno, secondo Axpo.

L'atlante eolico svizzero mostra una promettente risorsa eolica in quest'area, scrive l'azienda energetica oggi in un comunicato. Per confermare il potenziale, verrà installato un albero di misurazione del vento, che permetterà di raccogliere dati sulla velocità, la direzione, le condizioni meteorologiche e le attività dei pipistrelli nel corso di un anno. Informazioni che saranno essenziali per valutare la fattibilità e la redditività economica del parco eolico.

I due sindaci dei Comuni di Churwalden e Domleschg valutano in modo positivo il coinvolgimento già in questa fase delle parti interessate. «Alla fine la decisione di concedere eventuali diritti di costruzione spetta alla popolazione dei due Comuni», ha detto il sindaco di Domleschg, Pius Giger, citato in un comunicato.