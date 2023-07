Augusto Giacometti davanti alla sua casa nativa a Stampa in Val Bregaglia (GR). Fu un importante pittore svizzero legato al liberty e al simbolismo, considerato un pioniere dell'arte astratta. Keystone

Un progetto per salvare la casa nativa di Augusto e Zaccaria Giacometti a Stampa (GR): è quanto si propone il Centro Giacometti. L'idea verrà presentata in occasione di una tavola rotonda in settembre alla quale interverranno anche Marco Solari e Jon Domenic Parolini.

«Il Centro Giacometti intende preservare e valorizzare un patrimonio culturale che reputa molto importante, quello della casa dove sono nati Augusto e Zaccaria Giacometti», ha spiegato a Keystone-ATS Marco Giacometti, il presidente del Centro omonimo.

Il primo personaggio fu un importante pittore svizzero legato al liberty e al simbolismo, considerato un pioniere dell'arte astratta. Il secondo, cugino di Augusto, fu un insigne giurista, professore all'Università di Zurigo e importante esponente della teoria liberaldemocratica.

La presentazione del progetto è stata inserita all'interno di una tavola rotonda che si terrà il prossimo 11 di settembre, nel salone dell'appena restaurato ex Albergo Piz Duan a Stampa, la casa dove nacque il pittore Giovanni Giacometti.

Alla discussione, incentrata sulla valorizzazione del patrimonio culturale della Svizzera italiana, interverranno il presidente del Festival di Locarno Marco Solari, il Consigliere di Stato grigionese Jon Domenic Parolini (Centro), capo del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dell'ambiente, il sindaco del Comune di Bregaglia e architetto Fernando Giovanoli e la storica dell'arte dell'Università di Zurigo Virginia Marano.

danu, ats