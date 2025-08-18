  1. Clienti privati
Grigioni Un robot per coltivare i terreni ripidi

SDA

18.8.2025 - 09:18

Il robot "amea" ha lo scopo di alleggerire il lavoro fisicamente impegnativo degli agricoltori sui terreni scoscesi, ridurre l'impatto ambientale e funzionare in modo autonomo.
Keystone

Un motocoltivatore elettrico potrebbe contribuire in futuro ad alleggerire il carico di lavoro degli agricoltori, che coltivano terreni ripidi. Il Governo grigionese ha stanziato un contributo pari a 362'400 franchi per sviluppare ulteriormente il progetto.

Keystone-SDA

18.08.2025, 09:18

18.08.2025, 09:27

La Scuola universitaria professionale dei Grigioni assieme alla ditta altatek, con sede nella Valle di Safien, vogliono produrre in serie il nuovo robot a un asse. L'investimento complessivo ammonta a quasi un milione di franchi, ha scritto oggi il Governo retico in un comunicato.

Il contributo cantonale è stato concesso nell'ambito della Legge per la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni. «Amea», questo il nome del macchinario, riesce a riconoscere gli ostacoli attraverso la cosiddetta procedura di teach-in e li evita automaticamente. La sua batteria può inoltre essere utilizzata come accumulatore di energia mobile.

Con questo progetto l'automazione e l'elettrificazione nell'agricoltura muoverà i suoi primi passi anche nelle regioni alpine, caratterizzate da un paesaggio più impervio e più impegnativo da gestire.

