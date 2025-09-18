  1. Clienti privati
Politica Il Governo retico vuole una legge per prevenire la violenza

Swisstxt

18.9.2025 - 12:11

Il l Canton Grigioni lancia la lotta contro la violenza domestica
Il l Canton Grigioni lancia la lotta contro la violenza domestica

Il Governo retico ha posto in consultazione una legge per prevenire e contrastare la violenza domestica, promuovendo la collaborazione tra autorità, specialisti e organizzazioni.

SwissTXT

18.09.2025, 12:11

18.09.2025, 12:25

In questo modo sarà possibile seguire gli sviluppi e valutare le misure idonee per combattere il fenomeno. Il nuovo disegno di legge, consultabile fino al 18 dicembre, prevede un servizio di coordinamento che coinvolge polizia, tribunali, servizi sociali e altri enti. Nel 2024 si sono registrati 232 reati, in calo del 6%. Il Governo sottolinea l’importanza di protezione e supporto per chi dipende da chi esercita violenza.

