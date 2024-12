Una telecamera mostra in diretta su Youtube i movimenti della frana di Brienz. Keystone

Sul canale YouTube del Comune di Albula/Alvra da ieri è possibile osservare in diretta i movimenti della frana sopra il paese di Brienz. Oltre a seguire le richieste di privati e giornalisti, le autorità vogliono evitare che qualcuno si avvicini ai detriti rocciosi.

anve, ats SDA

La telecamera è installata già da diversi anni sulla vecchia scuola del paese, ad alcune decine di metri da dove si è fermata la frana nel giugno dell'anno scorso. Fino ad ora serviva solo per monitorare le frane sul pendio sopra il villaggio.

«Ora abbiamo installato un software che consente di guardare le immagini video in diretta», ha spiegato il responsabile della comunicazione del Comune di Albula/Alvra (GR), Christian Gartmann, a Keystone-ATS.

Un'operazione che è stata eseguita da remoto, ha sottolineato Garmann. Nessuno si è recato nel villaggio a questo scopo. Da quasi un mese vige infatti il divieto assoluto di accesso per il paese evacuato.

«Non vogliamo che nessuno si addentri nella zona di pericolo»

Durante la prima evacuazione nella primavera del 2023, alcune case mediatiche avevano montato delle webcam per seguire in diretta i movimenti della montagna.

«Diverse redazioni e abitanti del villaggio ci hanno chiesto, se potessimo mettere a disposizioni le riprese della telecamera», ha spiegato Gartmann. «Non vogliamo che nessuno si addentri nella zona di pericolo per fotografare la frana. Ecco perché mettiamo a disposizione le immagini delle telecamere a tutti».

Finora non sono state riscontrate violazioni del divieto di accesso, che comporta sanzioni fino a 5000 franchi. Durante la prima evacuazione invece, alcuni ciclisti e pedoni erano stati multati.

Gartmann presume che le riprese non esercitino un'ulteriore pressione psicologica sugli sfollati. La telecamera riprende solo la montagna e non vengono fatte riprese sul paese. La diretta è visibile anche di notte, ma non è possibile sentire i rumori di sottofondo.