L'attuale presidente del Gran Consiglio retico Valérie Favre Accola (UDC) è candidata per il Governo. (immagine d'archivio) Keystone

L'Unione democratica federale (UDF) dei Grigioni, non avendo un proprio candidato per le elezioni del Governo retico del prossimo 14 giugno, raccomanda di votare per Valérie Favre Accola (UDC), vicesindaca di Davos e attuale presidente del Gran Consiglio.

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Lo ha comunicato il partito in una nota odierna.

«Con la sua politica orientata ai valori, alle soluzioni e vicina ai cittadini» Favre Accola «incarna esattamente l'atteggiamento di cui i Grigioni hanno bisogno nel loro governo: responsabilità invece di ideologia, affidabilità invece di arbitrarietà, servizio al Cantone invece di autocelebrazione», viene sottolineato nel comunicato.

L'attuale presidente del Gran Consiglio retico difende valori importanti per l'UDF, quali la tutela della famiglia e la responsabilità verso le generazioni future, prosegue la nota.

Come comunicato a metà aprile, sono nove i candidati che si contenderanno i cinque seggi disponibili alle elezioni del Governo grigionese. Già da tempo era noto che sono quattro gli uscenti che ambiscono a un nuovo mandato nell'esecutivo retico: Marcus Caduff (in carica dal 2019) e Carmelia Maissen (2023) per il Centro, Martin Bühler (2023) per il PLR e Peter Peyer (2019) per il PS. Lascia invece il terzo consigliere di Stato centrista, Jon Domenic Parolini, che sedeva in Governo dal 2015.

Oltre ad Accola, sono in corsa la sindaca di Scuol Aita Zanetti (Centro), il granconsigliere bregagliotto Maurizio Michael (PLR), i Verdi liberali con la sindaca di Pontresina Nora Saratz Cazin e il giovane (classe 2002) senza partito Reto Bott, studente di giurisprudenza di S-chanf.