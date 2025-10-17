  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Uomo si ferisce al volto con una motosega a Laax

SDA

17.10.2025 - 11:17

La motosega incriminata
La motosega incriminata
Polizia cantonale grigionese

Ieri pomeriggio a Laax, nei Grigioni, un uomo è rimasto ferito al volto da una motosega a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo quanto riferisce oggi la polizia cantonale retica, l'uomo ha riportato un taglio sotto l'occhio sinistro ed è stato trasportato in ospedale dai servizi sanitari.

Keystone-SDA

17.10.2025, 11:17

17.10.2025, 11:32

Attorno alle 15:00 il 30enne era impegnato a tagliare dei rami quando, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe ferito con l'attrezzo. Alcuni operai presenti in un cantiere vicino sono subito intervenuti per assisterlo, prima che giungessero i soccorsi.

Secondo un portavoce della polizia cantonale, interpellato dall'agenzia Keystone-ATS, la lesione riportata dal malcapitato è profonda.

I più letti

Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina

Altre notizie

Contrabbando. Fermati con quasi 8 kg di caviale a Novazzano, multate tre persone

ContrabbandoFermati con quasi 8 kg di caviale a Novazzano, multate tre persone

Giustizia. Condannato il massaggiatore-truffatore che si intascò oltre mezzo milione, prosciolta la sua complice

GiustiziaCondannato il massaggiatore-truffatore che si intascò oltre mezzo milione, prosciolta la sua complice

Finanze cantonali. Il Canton Grigioni preventiva un deficit di oltre 110 milioni

Finanze cantonaliIl Canton Grigioni preventiva un deficit di oltre 110 milioni