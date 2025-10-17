GrigioniUomo si ferisce al volto con una motosega a Laax
SDA
17.10.2025 - 11:17
Ieri pomeriggio a Laax, nei Grigioni, un uomo è rimasto ferito al volto da una motosega a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo quanto riferisce oggi la polizia cantonale retica, l'uomo ha riportato un taglio sotto l'occhio sinistro ed è stato trasportato in ospedale dai servizi sanitari.
Keystone-SDA
17.10.2025, 11:17
17.10.2025, 11:32
SDA
Attorno alle 15:00 il 30enne era impegnato a tagliare dei rami quando, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe ferito con l'attrezzo. Alcuni operai presenti in un cantiere vicino sono subito intervenuti per assisterlo, prima che giungessero i soccorsi.
Secondo un portavoce della polizia cantonale, interpellato dall'agenzia Keystone-ATS, la lesione riportata dal malcapitato è profonda.