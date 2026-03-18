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Grigioni Giovane si perde non lontano da Arosa, ritrovato in stato di ipotermia

SDA

18.3.2026 - 16:31

Un 20enne si è perso la notte scorsa fra Langwies e Molinis, ad alcuni chilometri da Arosa (GR). Fortunatamente è stato ritrovato vivo, anche se in stato di ipotermia e con ferito medio gravi.
Un 20enne si è perso la notte scorsa fra Langwies e Molinis, ad alcuni chilometri da Arosa (GR). Fortunatamente è stato ritrovato vivo, anche se in stato di ipotermia e con ferito medio gravi.
Keystone

Un 20enne si è perso la notte scorsa nella zona di Enthalbwald ad alcuni chilometri da Arosa, nei Grigioni. L'uomo è stato ritrovato stamattina alle 8 con ferite di media gravità, ha scritto oggi la Polizia cantonale grigionese.

Keystone-SDA

18.03.2026, 16:31

18.03.2026, 16:41

Il giovane ha chiamato la Centrale d'intervento delle forze dell'ordine retiche alle due di notte, dicendo di aver perso l'orientamento. Di seguito la polizia non è più stata in grado di rintracciare il 20enne, dato che la batteria del suo cellulare era scarica.

Sono quindi partite subito le operazioni di ricerca sia sul terreno sia per via aerea tramite la Rega. L'uomo è stato localizzato fra Molinis e Langwies ed è stato poi recuperato da un elicottero. In stato di ipotermia e con ferite medio gravi è stato trasportato all'ospedale cantonale a Coira.

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