Grigioni Urto fra veicoli, ferita una motociclista a Zernez

SDA

19.9.2025 - 10:54

Incidente sulla strada del passo del Forno.
Incidente sulla strada del passo del Forno.
Keystone

Incidente stradale ieri pomeriggio in una galleria della strada del passo del Forno (GR). Un camion e una moto sono entrati in contatto e la conducente della due ruote è rimasta ferita.

Keystone-SDA

19.09.2025, 10:54

19.09.2025, 11:01

Secondo quanto comunica oggi la polizia grigionese, la 62enne stava procedendo da Zernez in direzione del passo quando attorno alle 14:45, nel tunnel Val da Barcli, è entrata in collisione col mezzo pesante che procedeva in senso inverso.

La motociclista ha subito ferite ad una gamba ed è stata portata dai soccorritori all'ospedale di Scuol. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica esatta dei fatti.

