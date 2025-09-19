Incidente sulla strada del passo del Forno. Keystone

Incidente stradale ieri pomeriggio in una galleria della strada del passo del Forno (GR). Un camion e una moto sono entrati in contatto e la conducente della due ruote è rimasta ferita.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto comunica oggi la polizia grigionese, la 62enne stava procedendo da Zernez in direzione del passo quando attorno alle 14:45, nel tunnel Val da Barcli, è entrata in collisione col mezzo pesante che procedeva in senso inverso.

La motociclista ha subito ferite ad una gamba ed è stata portata dai soccorritori all'ospedale di Scuol. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica esatta dei fatti.