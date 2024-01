archivio keystone

Il Canton Grigioni si farà carico fino alla fine dell'anno dei costi per le vaccinazioni contro il Covid-19 effettuate nelle farmacie. Fino a fine 2023 era la Confederazione a pagare e continuerà a farlo per quanto riguarda i vaccini contro il coronavirus somministrati negli studi medici.

Durante la pandemia, le farmacie in cui è possibile vaccinarsi sono diventate un punto fermo all'interno del settore sanitario grigionese e come tale vengono percepite dalla popolazione, rileva il Cantone in una nota odierna.

La vaccinazione è raccomandata a tutte le persone particolarmente a rischio. Tra queste – ricorda Coira – rientrano quelle a partire dai 65 anni, a partire dai 16 anni affette da una malattia cronica e a partire da 16 anni con trisomia 21.

mh, ats