  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Valérie Favre Accola eletta presidente del Gran consiglio retico

SDA

27.8.2025 - 15:46

Come prima donna democentrista Valérie Favre Accola dirigerà per un anno le sedute del Gran consiglio grigionese.
Come prima donna democentrista Valérie Favre Accola dirigerà per un anno le sedute del Gran consiglio grigionese.
Keystone

La deputata democentrista Valérie Favre Accola, vicesindaca di Davos e moglie dell'ex campione di sci Paul Accola, è stata eletta oggi presidente del Gran consiglio grigionese con 108 voti su 119. Si tratta della prima donna dell'UDC a rivestire il ruolo.

Keystone-SDA

27.08.2025, 15:46

27.08.2025, 15:52

La 52enne madre di tre figli fa parte del legislativo cantonale dal 2018 e succede alla socialista Silvia Hofmann di Coira. Dirigerà per un anno le sedute del parlamento, che conta 120 membri.

Stando all'elenco dei presidenti pubblicato sul sito del Gran Consiglio l'ultima volta che un democentrista ha ricoperto il ruolo di primo cittadino era il 2004; si trattava di Christian Möhr di Maienfeld.

Come vicepresidente è stato eletto Fabio Luzio (PLR), il quale ha ottenuto 106 voti su 114. Il giovane imprenditore di Surses – comune nato dalla fusione di Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur e Tinizong-Rona – fa parte del legislativo dal 2022.

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Una coppia di anziani prenota una crociera per 17'000 franchi, ma vive una vacanza da incubo
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona

Altre notizie

Energia. L'elettricità sarà meno cara a Mendrisio

EnergiaL'elettricità sarà meno cara a Mendrisio

Cadro. L'accoltellamento alla Stampa è stato «tentato omicidio intenzionale»

CadroL'accoltellamento alla Stampa è stato «tentato omicidio intenzionale»

Ticino. Temporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme

TicinoTemporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme