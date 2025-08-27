Come prima donna democentrista Valérie Favre Accola dirigerà per un anno le sedute del Gran consiglio grigionese. Keystone

La deputata democentrista Valérie Favre Accola, vicesindaca di Davos e moglie dell'ex campione di sci Paul Accola, è stata eletta oggi presidente del Gran consiglio grigionese con 108 voti su 119. Si tratta della prima donna dell'UDC a rivestire il ruolo.

Keystone-SDA SDA

La 52enne madre di tre figli fa parte del legislativo cantonale dal 2018 e succede alla socialista Silvia Hofmann di Coira. Dirigerà per un anno le sedute del parlamento, che conta 120 membri.

Stando all'elenco dei presidenti pubblicato sul sito del Gran Consiglio l'ultima volta che un democentrista ha ricoperto il ruolo di primo cittadino era il 2004; si trattava di Christian Möhr di Maienfeld.

Come vicepresidente è stato eletto Fabio Luzio (PLR), il quale ha ottenuto 106 voti su 114. Il giovane imprenditore di Surses – comune nato dalla fusione di Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur e Tinizong-Rona – fa parte del legislativo dal 2022.