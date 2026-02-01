  1. Clienti privati
Grigioni Valanga travolge un gruppo di sciescursionisti sul Piz Alv, un morto e un ferito

SDA

1.2.2026 - 15:03

La zona della slavina.
La zona della slavina.
Keystone

Parte di un gruppo di sciescursionisti slovacchi è stato travolto da una valanga ieri nel tardo pomeriggio sul Piz Alv, in territorio di Pontresina, nei Grigioni. Il bilancio parla di un morto e un ferito, riferisce la polizia grigionese in una nota diramata oggi.

Keystone-SDA

01.02.2026, 15:03

01.02.2026, 15:08

Secondo quanto si legge nel comunicato, le forze dell'ordine sono state allertate verso le 17.30 dalla Rega, che a sua volta era stata contatta direttamente da un membro del gruppo di quattro sciescursionisti.

Un uomo è riuscito a liberarsi dalla massa nevosa ed è stato elitrasportato all'ospedale di Samedan. Meno fortuna ha avuto un suo compagno, un 53enne, rimasto sepolto e ritrovato privo di vita durante le operazioni di ricerca. Le autorità retiche indagheranno ora sulle circostanze della tragedia.

