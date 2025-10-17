Uno scorcio di Valendas, villaggio immerso nella natura. Keystone

Il comune di Valendas, nei Grigioni, figura ora fra i migliori borghi del pianeta in fatto di turismo sostenibile. È il decimo comune in Svizzera che può fregiarsi di questo titolo.

Keystone-SDA SDA

Lo ha stabilito oggi l'Organizzazione mondiale del turismo UN Tourism che ha premiato oggi il villaggio della Surselva per l'impegno profuso a vantaggio dello sviluppo globale sostenibile del turismo e per le sue varie iniziative volte a preservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e le risorse naturali, spiega una nota odierna della Segreteria di Stato dell'economia.

Accanto a Valendas, il Comune di Evolène (Basso Vallese) è stato selezionato per partecipare al programma di upgrade dell'iniziativa «Best Tourism Villages» per i borghi che presentano un grande potenziale ma che non soddisfano pienamente i criteri.

Oltre a Valendas, possono già vantare in Svizzera il titolo di «Best Tourism Villages», le località di Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morcote (TI), Morat (FR), Romoos (LU), Saas-Fee (VS), Saint-Ursanne (JU), Splügen (GR) e Valposchiavo (GR).

Per la quinta edizione di questa iniziativa internazionale, nel 2025 UN Tourism ha ricevuto oltre 270 candidature provenienti da 65 Paesi membri. Le candidature erano aperte a tutti i borghi in cui le attività tradizionali come l'agricoltura e la selvicoltura rivestono grande importanza, che ricorrono al turismo come strumento per promuovere e preservare il loro patrimonio culturale e che incentivano il turismo sostenibile.

Questa estate una giuria svizzera, composta da rappresentanti della SECO, della Federazione svizzera del turismo e di Svizzera Turismo , ha selezionato e presentato all'organizzazione le candidature di Evolène e Valendas Valendas ha infine convinto anche la giuria internazionale di UN Tourism. La cerimonia ufficiale di premiazione dei «Best Tourism Villages» si è svolta nell'ambito del terzo incontro annuale della rete BTV nella città di Huzhou (provincia di Zhejiang, Cina).

Oltre a questo segno di riconoscimento, i vincitori beneficeranno di campagne mediatiche a livello globale promosse da UN Tourism. Il premio permetterà alle destinazioni di accrescere la loro visibilità e di rafforzare il loro posizionamento come destinazione turistica. I borghi avranno inoltre accesso a una rete internazionale e nazionale per lo scambio di esperienze, per il trasferimento di sapere e per ulteriori opportunità di formazione continua.