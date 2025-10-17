  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Si trova nei Grigioni Il Comune di Valendas premiato quale «Best Tourism Villages»

SDA

17.10.2025 - 14:42

Uno scorcio di Valendas, villaggio immerso nella natura.
Uno scorcio di Valendas, villaggio immerso nella natura.
Keystone

Il comune di Valendas, nei Grigioni, figura ora fra i migliori borghi del pianeta in fatto di turismo sostenibile. È il decimo comune in Svizzera che può fregiarsi di questo titolo.

Keystone-SDA

17.10.2025, 14:42

17.10.2025, 14:44

Lo ha stabilito oggi l'Organizzazione mondiale del turismo UN Tourism che ha premiato oggi il villaggio della Surselva per l'impegno profuso a vantaggio dello sviluppo globale sostenibile del turismo e per le sue varie iniziative volte a preservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e le risorse naturali, spiega una nota odierna della Segreteria di Stato dell'economia.

Accanto a Valendas, il Comune di Evolène (Basso Vallese) è stato selezionato per partecipare al programma di upgrade dell'iniziativa «Best Tourism Villages» per i borghi che presentano un grande potenziale ma che non soddisfano pienamente i criteri.

Oltre a Valendas, possono già vantare in Svizzera il titolo di «Best Tourism Villages», le località di Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morcote (TI), Morat (FR), Romoos (LU), Saas-Fee (VS), Saint-Ursanne (JU), Splügen (GR) e Valposchiavo (GR).

Per la quinta edizione di questa iniziativa internazionale, nel 2025 UN Tourism ha ricevuto oltre 270 candidature provenienti da 65 Paesi membri. Le candidature erano aperte a tutti i borghi in cui le attività tradizionali come l'agricoltura e la selvicoltura rivestono grande importanza, che ricorrono al turismo come strumento per promuovere e preservare il loro patrimonio culturale e che incentivano il turismo sostenibile.

Questa estate una giuria svizzera, composta da rappresentanti della SECO, della Federazione svizzera del turismo e di Svizzera Turismo , ha selezionato e presentato all'organizzazione le candidature di Evolène e Valendas Valendas ha infine convinto anche la giuria internazionale di UN Tourism. La cerimonia ufficiale di premiazione dei «Best Tourism Villages» si è svolta nell'ambito del terzo incontro annuale della rete BTV nella città di Huzhou (provincia di Zhejiang, Cina).

Oltre a questo segno di riconoscimento, i vincitori beneficeranno di campagne mediatiche a livello globale promosse da UN Tourism. Il premio permetterà alle destinazioni di accrescere la loro visibilità e di rafforzare il loro posizionamento come destinazione turistica. I borghi avranno inoltre accesso a una rete internazionale e nazionale per lo scambio di esperienze, per il trasferimento di sapere e per ulteriori opportunità di formazione continua.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Addio sole, la pioggia sta per arrivare anche in Ticino
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina

Altre notizie

Colpa del lupo?. Predazione a Bironico, daini decimati

Colpa del lupo?Predazione a Bironico, daini decimati

Grigioni. Uomo si ferisce al volto con una motosega a Laax

GrigioniUomo si ferisce al volto con una motosega a Laax

Contrabbando. Fermati con quasi 8 kg di caviale a Novazzano, multate tre persone

ContrabbandoFermati con quasi 8 kg di caviale a Novazzano, multate tre persone