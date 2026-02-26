Thomas Fries ha iniziato il suo mandato in veste di direttore di Valposchiavo Turismo nel luglio del 2024. Dopo meno di due anni l'ente turistico ha annunciato la fine del rapporto lavorativo. Keystone

Valposchiavo Turismo ha annunciato oggi la fine del rapporto con il direttore Thomas Fries, in carica da luglio 2024. La decisione, si legge in una nota, è stata presa di comune accordo. Nei prossimi mesi l'operatività verrà garantita con una direzione ad interim.

Keystone-SDA SDA

«La decisione è stata presa di comune accordo, in un clima di reciproca stima e rispetto», si legge nel comunicato diramato oggi. La fine del rapporto di lavoro è frutto di una valutazione delle prospettive future e degli obiettivi strategici. Il direttore lascerà la carica nel rispetto dei termini di disdetta.

Durante il mandato, Fries ha contribuito alla gestione operativa e al coordinamento delle iniziative di promozione della regione. Valposchiavo Turismo assicura la continuità delle attività attraverso una gestione interinale. Ulteriori informazioni sulla futura direzione – è stato annunciato – verranno comunicate nei prossimi mesi.