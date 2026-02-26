GrigioniIl direttore di Valposchiavo Turismo Thomas Fries lascia di comune accordo
26.2.2026 - 08:10
Valposchiavo Turismo ha annunciato oggi la fine del rapporto con il direttore Thomas Fries, in carica da luglio 2024. La decisione, si legge in una nota, è stata presa di comune accordo. Nei prossimi mesi l'operatività verrà garantita con una direzione ad interim.
«La decisione è stata presa di comune accordo, in un clima di reciproca stima e rispetto», si legge nel comunicato diramato oggi. La fine del rapporto di lavoro è frutto di una valutazione delle prospettive future e degli obiettivi strategici. Il direttore lascerà la carica nel rispetto dei termini di disdetta.
Durante il mandato, Fries ha contribuito alla gestione operativa e al coordinamento delle iniziative di promozione della regione. Valposchiavo Turismo assicura la continuità delle attività attraverso una gestione interinale. Ulteriori informazioni sulla futura direzione – è stato annunciato – verranno comunicate nei prossimi mesi.