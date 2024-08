La misura si iscrive nella cosiddetta garanzia dello Stato. KEYSTONE

Il governo retico dovrà valutare se aumentare l'indennizzo che la Banca Cantonale Grigione (BCG) è tenuto a versare al Cantone. Oggi il Gran Consiglio ha approvato all'unanimità un intervento parlamentare in tal senso.

La misura si iscrive nella cosiddetta garanzia dello Stato, secondo cui il Cantone si impegna in favore dell'istituto di credito rispondendo di tutti i suoi impegni, qualora non fosse in grado di farvi fronte con mezzi propri.

Stando al Parlamento, la compensazione annuale versata dalla BCG deve essere aumentata in modo significativo, sotto forma di premio di rischio.

Il calcolo dell'indennizzo è attualmente fortemente incentrato sul capitale proprio, ha sottolineato Heinz Dürler (UDC), autore della mozione. Questo sistema non tiene conto a sufficienza dei rischi derivanti dalle decisioni strategiche prese della banca.

Inoltre, il computo non considera i vantaggi che l'istituto di credito trae dal rifinanziamento sul mercato dei capitali derivanti dalla garanzia statale.

L'incarico è stato approvato dal Parlamento (composto da 120 membri) all'unanimità, con 103 voti favorevoli e 0 contrari. L'aumento del compenso sarà ora esaminato dall'esecutivo nell'ambito della revisione in corso della BCG e non separatamente, come inizialmente richiesto dalla mozione.

Il governo intende presentare la revisione nell'estate del 2025. Se necessario, verrà sottoposto al Gran Consiglio una modifica della Legge sulla Banca Cantonale Grigione, anche per valutare se, alla luce dei cambiamenti sul panorama finanziario internazionale il testo è ancora conforme ai requisiti attuali.

