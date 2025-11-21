Il furgone ha preso fuoco nel tunnel Bargias, sull'autostrada A13, vicino a Zillis GR. Keystone

Ieri sera un furgone ha preso fuoco nella galleria Bargias sull'autostrada A13 vicino a Zillis, nei Grigioni. Il veicolo è andato completamente distrutto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA SDA

L'autista del furgone stava viaggiando in autostrada in direzione di San Bernardino. Verso le 22 ha notato una perdita di potenza del veicolo e del fumo proveniente dal vano motore. Nella galleria Bargias si è fermato e quando ha aperto il cofano è stato investito dalle fiamme.

L'uomo ha cercato di domare l'incendio con un estintore, riuscendoci in parte, secondo quanto riferito oggi dalla polizia cantonale dei Grigioni. I vigili del fuoco, intervenuti con diversi veicoli di emergenza e circa 40 pompieri, sono riusciti a spegnere le fiamme.

Il furgone trainava un rimorchio con un auto, che però sono rimasti intatti. Durante l'intervento dei vigili del fuoco il traffico è stato deviato lungo la strada principale.