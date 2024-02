Il Parlamento retico ha approvato la mozione di Walter Bachmann con 87 voti favorevoli keystone

La proposta di creare un archivio audiovisivo dei dibattiti del Parlamento grigionese ha ottenuto una risposta favorevole dalla maggioranza dei suoi membri.

Mercoledì il Gran Consiglio ha incaricato la Conferenza dei presidenti di elaborare un progetto in tal senso.

Dal 2018 è possibile seguire i dibattiti del Gran Consiglio in streaming e dal 2023 è stata attivata anche l'interpretazione nelle tre lingue cantonali. Attualmente non è possibile seguire i dibattiti in differita.

Attraverso una mozione il deputato Walter Bachmann (PS, Rheinwald) ha chiesto quindi la creazione di un archivio audiovisivo dei lavori parlamentari.

Swisstxt