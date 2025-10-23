Due terzi dei lupacchiotti del branco "Clemgia" in Bassa Engadina potranno essere abbattuti. La presenza di questo nuovo branco - il 14esimo nei Grigioni - era stata confermata circa due settimane fa. (immagine simbolica) Keystone

Due terzi dei giovani lupi del branco «Clemgia» in Bassa Engadina potranno essere abbattuti. L'Ufficio federale dell'ambiente ha accettato la richiesta di Coira. Inoltre fra Flims e Trin (GR) potrà essere abbattuto un lupo solitario, che ha attaccato un vitello.

Keystone-SDA SDA

Le due decisioni sono state pubblicate oggi sul sito dell'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni. La presenza di un secondo branco in Bassa Engadina è stata confermata all'incirca due settimane fa. I lupi si muoverebbero a sud del fiume Inn. Gli abbattimenti potranno essere effettuati dai guardiani della selvaggina fino alla fine di gennaio dell'anno prossimo.

Il Dipartimento delle infrastrutture, energia e mobilità ha deciso l'abbattimento di un lupo solitario che ha causato dei danni su territorio del Comune di Flims. Secondo il documento dipartimentale un vitello di due settimane è stato ferito mortalmente nella notte fra il 18 e il 19 ottobre. L'animale si trovava assieme alla madre in un recinto di circa due ettari.

Secondo l'ordinanza federale sulla caccia, un cantone può abbattere singoli lupi se uccidono almeno sei ovini o caprini nell'arco di quattro mesi o se uccidono o feriscono gravemente un bovino, un equino o un camelide.