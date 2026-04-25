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Grigioni Violento scontro tra due auto nei pressi di Zizers, in tre all'ospedale

SDA

25.4.2026 - 12:22

Tre feriti, tutti ricoverati all'ospedale cantonale di Coira, e due automobili distrutte: questo il bilancio di uno scontro avvenuto ieri verso le 18.00 non lontano dall'abitato di Zizers.
Tre feriti, tutti ricoverati all'ospedale cantonale di Coira, e due automobili distrutte: questo il bilancio di uno scontro avvenuto ieri verso le 18.00 non lontano dall'abitato di Zizers.
Keystone

Tre persone sono rimaste ferite e hanno dovuto essere ricoverate ieri a fine pomeriggio dopo uno scontro tra due vetture avvenuto in territorio di Zizers, località della Valle del Reno grigionese tra Coira e Landquart. La dinamica dell'incidente è oggetto d'indagine. I danni alle due automobili sono ingenti.

Keystone-SDA

25.04.2026, 12:22

25.04.2026, 12:25

Il «violento» scontro, «frontale-laterale», è avvenuto poco prima delle 18.00 nei pressi di una rotonda che funge anche da uscita autostradale. In una macchina si trovavano un 74enne e una passeggera, nell'altra un 43enne, riferisce in un comunicato la polizia cantonale grigionese senza fornire altre indicazioni sui tre feriti, tutti trasportati all'ospedale cantonale del capoluogo retico.

Entrambi gli automobilisti intendevano dirigersi verso Trimmis: l'anziano viaggiava da sud sulla strada, la H3, che scorre parallela all'autostrada A13, l'altro intendeva svoltare a sinistra dalla rotonda, pure lui diretto a nord.

Durante i rilievi dell'incidente, il traffico in direzione di Trimmis sulla H3 è stato interrotto per circa due ore. Oltre agli agenti di polizia, sul posto sono intervenuti tre squadre del servizio di soccorso di Coira e 22 pompieri da Landquart.

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