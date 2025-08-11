  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Precipita in parapendio per 60 metri, morto un uomo ad Arosa

SDA

11.8.2025 - 09:06

Il pilota di parapendio è decollato dalla stazione a monte del Weisshorn ad Arosa (GR). Dopo una seconda rotazione il parapendio si è piegato e il 60enne è precipitato, riportando ferite letali.
Il pilota di parapendio è decollato dalla stazione a monte del Weisshorn ad Arosa (GR). Dopo una seconda rotazione il parapendio si è piegato e il 60enne è precipitato, riportando ferite letali.
Keystone

Un uomo di 60 anni è precipitato ieri, domenica con il suo parapendio da un'altezza di circa 60 metri sulla cima del Weisshorn ad Arosa (GR). Il pilota si è schiantato sulla schiena. Malgrado gli interventi di rianimazione, è morto sul posto.

Keystone-SDA

11.08.2025, 09:06

11.08.2025, 09:09

Secondo le informazioni finora disponibili, il pilota di parapendio è decollato dalla cima del Weisshorn in direzione di Medergen/Langwies, scrive oggi la polizia cantonale grigionese. Lì ha compiuto un primo giro attorno alla stazione a monte. Durante la seconda rotazione parte del parapendio si è piegata e il pilota è precipitato.

Dei passanti hanno iniziato subito con la rianimazione, proseguita poi dall'equipaggio della Rega. Ma i tentativi sono terminati senza successo.

Il Ministero pubblico della Confederazione, competente in incidenti in aerei, sta chiarendo assieme alla polizia cantonale le circostanze precise che hanno portato all'incidente.

I più letti

Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Lavori nella galleria di base del San Gottardo, soppressi alcuni treni
Roger Federer tornerà a giocare a tennis, ecco dove e quando
A torso nudo e senza protezioni: il video che ha sorpreso anche la mamma Julia Roberts

Altre notizie

Traffico ferroviario. Lavori nella galleria di base del San Gottardo, soppressi alcuni treni

Traffico ferroviarioLavori nella galleria di base del San Gottardo, soppressi alcuni treni

Grigioni. Di nuovo agibile la tratta ferroviaria fra Bergün e Preda

GrigioniDi nuovo agibile la tratta ferroviaria fra Bergün e Preda

Grigioni. Tratta ferroviaria interrotta fra Bergün e Preda

GrigioniTratta ferroviaria interrotta fra Bergün e Preda